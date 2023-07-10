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В России стартовал четвертый открытый отбор в космонавты

«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов
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Фото: Роскосмос
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«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. В нем может поучаствовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет, сообщается 10 июля на сайте госкорпорации.

«Сегодня Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты Российской Федерации. Цель — обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что в конкурсе может поучаствовать любой желающий, удовлетворяющий требованиям отбора. В частности, госкорпорация рассматривает претендентов, чей вес 50-90 кг, рост в положении стоя 150-190 см, размер обуви — до 46-го. А также тех, кто имеет хорошую физическую подготовку, знание английского языка, образование по летным, инженерным, научным специальностями и не менее трех лет работы по специальности.

Для участия в отборе необходимо представить в конкурсную комиссию пакеты документов по перечню личных и медицинских документов. Заявления и документы принимаются до 30 октября 2023 года, уточнили в госкорпорации.

«Роскосмос» напомнил, что в 2012 и 2018 годах посредством открытого отбора были выбраны по восемь кандидатов в космонавты. В 2021 году — четыре. В отряде космонавтов «Роскосмоса» сейчас 26 человек.

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30 июня на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что формирование российской орбитальной станции (РОС) планируется завершить к 2032 году. Предполагается, что в будущем российская орбитальная станция заменит российский сегмент Международной космической станции (МКС) после окончания ее использования в 2030 году.

Также Борисов сообщил президенту о запланированном на август пуске навигационного спутника «ГЛОНАСС-К2». По его словам, спутник будет иметь более длительные сроки активного существования и лучшие технические характеристики.

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