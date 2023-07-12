В Белгороде прошла акция «Свеча памяти» в честь годовщины Прохоровского сражения

В на Соборной площади в Белгороде прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-й годовщине Прохоровского танкового сражения. На месте события во вторник, 11 июля, побывала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания, а позже зажгли сотни свечей у мемориала «Скорбящая мать». Всего в акции приняли участие около 60 человек.

«Вот сейчас ребята с помощью этих мероприятий понимают всю значимость тех событий, которые были на территории нашей области и на территории всей страны», — заявила исполнительный директор белгородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Адаева.

Танковое сражение в районе Прохоровского поля в ходе оборонительной фазы Курской битвы произошло в ночь с 11 на 12 июля 1943 года. Спустя 80 лет после ожесточенного боя Белгород продолжает помнить и чтить память героев.

Ранее, 5 июля, в Хабаровском крае подвели итоги международной патриотической акции «Сады памяти». Чтобы сохранить память погибших во время Великой Отечественной войны, жители края высадили порядка 8 тыс. саженцев.

22 июня по всей стране прошла мемориальная акция «Свеча памяти». Минобороны России сообщило, что у стен Главного храма Вооруженных сил РФ от частицы Вечного огня зажгли 1418 свечей — именно столько дней длилась Великая Отечественная война. В ведомстве отметили, что в 04:00 участники акции установили свечи рядом с землей с мест захоронения советских бойцов.