У Главного храма ВС РФ зажгли 1418 свечей в ходе акции «Свеча памяти»

Минобороны РФ 22 июня сообщило, что у стен Главного храма Вооруженных сил РФ в рамках акции «Свеча памяти» от частицы Вечного огня зажгли 1418 свечей.

«В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации… зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезенного накануне от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как отметили в Минобороны, в 04:00 участники акции установили свечи рядом с землей с мест захоронения советских бойцов. Количество свеч соотносится с днями Великой Отечественной войны.

Ранее в этот день на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась на Поклонной горе. В мероприятии, посвященном 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие около 4 тыс. жителей и гостей Москвы.

Акция в память о жертвах Великой Отечественной войны прошла на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в эту ночь свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Накануне вечером пламя Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России для проведения акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.