Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
Мир
МИД Португалии назвал сложностью принятие Украины в ЕС без гарантий безопасности
Общество
В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения в РФ сибирской язвы
Политика
Собянин представил в Мосгоризбирком подписи в поддержку своего выдвижения
Мир
В МО Украины назвали страну идеальным полигоном для западного оружия
Происшествия
ВСУ за ночь выпустили 33 снаряда по населенным пунктам Херсонской области
Мир
МИД РФ заявил об угрозе стабильности в зоне палестино-израильского конфликта
Мир
Карчаа сообщил о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
Общество
Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тывы
Мир
В Индии 12 человек погибли от ударов молнии
Авто
В России начались продажи пикапа Foton Tunland
Общество
В Екатеринбурге простились с погибшим Далером Бобиевым
Мир
Автобус с 49 белорусами перевернулся в Польше

Около 8 тыс. саженцев высадили хабаровчане в рамках акции «Сады памяти»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае подвели итоги международной патриотической акции «Сады памяти». Чтобы сохранить память погибших во время Великой Отечественной войны, жители края высадили порядка 8 тыс. саженцев. Последними к акции присоединились жители самых отдаленных районов, там было высажено около 2 тыс. молодых деревьев разных пород.

Так, в поселке Де-Кастри в Ульчском районе посадили 1,5 тыс. саженцев лиственницы. А в поселке Тумнин создали аллею из 120 саженцев березы и лиственницы. В Цимермановке посадили 30 саженцев ели, рябины, дуба, липы и лиственницы, пишет ИА AmurMedia.

По словам краевого министра лесного хозяйства и лесопереработки Максима Гулько, количество участников увеличивается каждый год, что означает, что количество высаженных деревьев растет. Каждое дерево символизирует память о павших во время войны земляках.

Центральное событие акции прошло 20 мая у села Некрасовка под Хабаровском. В нем приняли участие более 500 человек. Они высадили 3 тыс. саженцев кедра на площади 1 га.

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы в Москве. Ранее в этот день Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023