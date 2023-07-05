Около 8 тыс. саженцев высадили хабаровчане в рамках акции «Сады памяти»

В Хабаровском крае подвели итоги международной патриотической акции «Сады памяти». Чтобы сохранить память погибших во время Великой Отечественной войны, жители края высадили порядка 8 тыс. саженцев. Последними к акции присоединились жители самых отдаленных районов, там было высажено около 2 тыс. молодых деревьев разных пород.

Так, в поселке Де-Кастри в Ульчском районе посадили 1,5 тыс. саженцев лиственницы. А в поселке Тумнин создали аллею из 120 саженцев березы и лиственницы. В Цимермановке посадили 30 саженцев ели, рябины, дуба, липы и лиственницы, пишет ИА AmurMedia.

По словам краевого министра лесного хозяйства и лесопереработки Максима Гулько, количество участников увеличивается каждый год, что означает, что количество высаженных деревьев растет. Каждое дерево символизирует память о павших во время войны земляках.

Центральное событие акции прошло 20 мая у села Некрасовка под Хабаровском. В нем приняли участие более 500 человек. Они высадили 3 тыс. саженцев кедра на площади 1 га.

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы в Москве. Ранее в этот день Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.