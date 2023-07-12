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Kyodo: КНДР запустила над Японским морем, вероятно, межконтинентальную ракету

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Северная Корея (КНДР) запустила, предположительно, баллистическую ракету в среду, 12 июля, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

Южнокорейские военные также подтвердили, что Пхеньян выпустил баллистическую ракету, предположительно, большой дальности, в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но предоставить подробностей о ракете пока не готов, сообщило агентство Yonhap.

По прогнозам японских военных, ракета, запущенная около 9:59 утра (3:59 мск), должна упасть примерно в 11:13 (5:13 мск) утра в море в 550 км к востоку от Корейского полуострова и за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Позднее в минобороны Японии отметили, что полет данной ракеты КНДР стал самым длительным из всех пусков этой страны. Она находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо в Японское море, за пределами исключительной экономической зоны, передал телеканал Asahi.

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Последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету 15 июня, когда два снаряда малой дальности упали в ИЭЗ Японии у префектуры Исикава вдоль Японского моря.

Ранее на этой неделе Ким Йо Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предупредила американских военных, что они столкнутся с ответными действиями, если стратегический разведывательный самолет ВВС США повторит «незаконное вторжение» в воздушное пространство КНДР.

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