Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%

Товарооборот между Россией и Арменией может вырасти до 60% по итогам 2023 года. Об этом ТАСС рассказал министр экономики Армении Ваган Керобян на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Министр уточнил, что в прошлом году торговый оборот Армении с Россией был более $5 млрд. В этом году отмечается внушительный рост показателей.

«Сейчас мы идем на уровне двукратного роста. Я думаю, в конце года мы достигнем 50–60% роста», — заключил Керобян.

Министр подчеркнул, что для Армении Россия является «торговым партнером номер один».

Международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге стартовала 10 июля. В ней участвуют 55 российских компаний-экспортеров. Отечественные производители поставляют свою продукцию в страны ЕАЭС, СНГ, на Ближний Восток, в Китай и в страны Африки.

Ранее, 10 июля, стало известно, что в 2025 году в России появится органическая продукция из Китая, Индонезии и стран Персидского залива. Речь идет, например, о фруктах: бананах, персиках и абрикосах. Сейчас стороны работают над взаимным признанием сертификатов качества органики. Такой шаг также позволит нашей стране экспортировать свои экологически чистые товары за рубеж.