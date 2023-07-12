Реклама
Прямой эфир
Мир
Южная Корея расширит сотрудничество с НАТО в 11 областях
Армия
Российские военнослужащие отбили атаку ВСУ под Угледаром
Мир
Более 30 человек погибли в Судане из-за хаотичной стрельбы на рынке
Общество
Синоптики предупредили о небольшом дожде в Москве 12 июля
Происшествия
Масштабный пожар произошел на стройплощадке в Екатеринбурге
Происшествия
Два большегруза столкнулись на МКАД
Экономика
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции
Общество
Просившую о помощи тургруппу эвакуировали с Эльбруса
Мир
ЦПВС зафиксировал девять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США
Происшествия
В детских садах под Оренбургом произошло массовое отравление детей
Мир
Небензя заявил о намерении России самостоятельно расследовать места подрыва СП

Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Товарооборот между Россией и Арменией может вырасти до 60% по итогам 2023 года. Об этом ТАСС рассказал министр экономики Армении Ваган Керобян на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Министр уточнил, что в прошлом году торговый оборот Армении с Россией был более $5 млрд. В этом году отмечается внушительный рост показателей.

«Сейчас мы идем на уровне двукратного роста. Я думаю, в конце года мы достигнем 50–60% роста», — заключил Керобян.

Министр подчеркнул, что для Армении Россия является «торговым партнером номер один».

Экспортная загрузка: производители РФ наращивают поставки продуктов за рубеж
Страны СНГ, Африки и Грузия увеличат закупки мяса, масла и консервов из нашей страны

Международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге стартовала 10 июля. В ней участвуют 55 российских компаний-экспортеров. Отечественные производители поставляют свою продукцию в страны ЕАЭС, СНГ, на Ближний Восток, в Китай и в страны Африки.

Ранее, 10 июля, стало известно, что в 2025 году в России появится органическая продукция из Китая, Индонезии и стран Персидского залива. Речь идет, например, о фруктах: бананах, персиках и абрикосах. Сейчас стороны работают над взаимным признанием сертификатов качества органики. Такой шаг также позволит нашей стране экспортировать свои экологически чистые товары за рубеж.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023