В выставке «Иннопром» приняли участие 55 российских компаний-экспортеров

В международной промышленной выставке «Иннопром» участвуют 55 российских компаний-экспортеров. Отечественные производители поставляют свою продукцию в страны ЕАЭС, СНГ, на Ближний Восток, в Китай и в страны Африки.

Среди представленных на выставке российских разработок — антидроновое ружье, которое успешно прошло проверку в зоне СВО, лазерный хирургический аппарат, видеостудия и арктический автобус.

Выставку посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он оценил отечественные электромобили и другие важнейшие разработки национальных производителей. Также премьер-министр опробовал интерактивный информационный дашборд, разработанный РЭЦ и позволяющий эффективнее организовывать переговоры потенциальных партнеров с российскими компаниями. «Могут здесь и сейчас запланировать встречу с любой российской компанией», — оценил новинку глава правительства.

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в свою очередь отметила, что участники выставки могут в рамках мероприятия найти себе партнеров. «Любой участник, любой партнер может заранее, может сразу же онлайн заказать себе встречу с интересующим его экспортером», — сказала Никишина.

«Это вот первая модель участия в выставках», — уточнила она. Вторая модель заключается в том, что экспортер может самостоятельно поехать на любую выставку, в которой РЭЦ не участвует, и потом получить компенсацию своих расходов. Эта компенсация является «достаточно существенной» для МСП — до 700 тыс. рублей, а для крупного бизнеса — до 2 млн рублей, подчеркнула Никишина.