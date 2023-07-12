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Южная Корея расширит сотрудничество с НАТО в 11 областях

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Фото: TASS/EPA/YONHAP
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Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 11 июля, приняли программу о сотрудничестве в 11 сферах, в том числе в области борьбы с терроризмом, распространением ядерного оружия и угрозами в киберсфере.

Стороны приняли индивидуальную программу партнерства (ITPP) на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

«Я приехал, чтобы заложить институциональную основу для сотрудничества с помощью принятия программы партнерства ITPP и провести консультации о взаимодействии с НАТО в области военной информации и в киберсфере», — приводит слова президента издание Yonhap News Agency.

Предыдущая программа сотрудничества, принятая в 2012 году, затрагивала семь сфер. Ранее взаимодействие касалось киберсферы, нераспространения, борьбы с терроризмом, а новая инициатива включает консультации по укреплению взаимопонимания по общим угрозам безопасности.

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Ранее, 13 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий «по борьбе с финансированием ракетной программы» КНДР. Переговорщик по ядерной программе со стороны Сеула Ким Гон и специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким подчеркнули важность донести до КНДР тот факт, что ее провокации приведут к соответствующим последствиям.

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