В МЧС назвали число утонувших с начала лета

С начала купального сезона в России утонули более 770 человек, причем свыше 130 погибших — несовершеннолетние, сообщили «Известиям» в МЧС России.

«Основными причинами гибели людей на водных объектах являются купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения, оставление детей без присмотра, а также нарушение мер безопасности при пользовании маломерными судами», — рассказали в МЧС.

В 2022 году число утонувших за аналогичный период, по данным ведомства, составляло 835 человек.



К трагедиям в большинстве случаев приводит купание в необорудованных местах, где нет постоянного наблюдения со стороны спасательных служб, отметил исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.



В чрезвычайной ситуации там некому будет оказать квалифицированную помощь.



Также не стоит купаться в состоянии алкогольного, наркотического или какого-либо другого опьянения, в состоянии интоксикации, предостерег эксперт. Кроме того, он посоветовал не окунаться в воду при плохом самочувствии, перегреве, поскольку резкое сужение сосудов в холодной воде чревато неприятными последствиями вплоть до инсультов, потери сознания.



Эксперт не советовал нырять в неизвестных местах, где под поверхностью воды могут скрываться посторонние предметы, способные травмировать человека, или остатки рыбацких сетей, в которых легко запутаться.



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