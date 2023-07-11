Количество ДТП в Подмосковье снизилось на 8% за год

В Московской области с начала года произошло 1649 ДТП с погибшими и ранеными. Глава минтранса Подмосковья Алексей Гержик рассказал во вторник, 11 июля, что количество аварий в регионе снизилось на 8% за год.

Он отметил, что тяжесть последствий остается высокой, хотя количество раненых уменьшилось на 10%.

«Только за прошедшую неделю произошло семь столкновений и четыре аварии с пешеходами, в которых погибли 12 человек», — цитирует главу ведомства телеканал «360».

Среди зафиксированных аварий чаще всего встречались наезды на пешехода в темное время суток, когда люди шли вдоль дороги без световозвращающих элементов. Богородский, Раменский, Чехов и Орехово-Зуево оказались самыми аварийными округами, передает агентство городских новостей «Москва».

В Госавтоинспекции отметили, что для предупреждения ДТП на дорогах регулярно проводятся массовые проверки водителей и обследование дорог.

Ранее в этот день минтранс региона назвал самые частые причины аварий с участием мототранспорта. В ведомстве отметили, что чаще всего к авариям приводят несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность байкеров, передает RT.