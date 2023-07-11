В минтрансе Подмосковья назвали самые частые причины ДТП у байкеров

В Московской области увеличилось количество аварий с участием мототранспорта с начала лета. Минтранс региона назвал во вторник, 11 июля, самые частые причины аварий.

В ведомстве отметили, что чаще всего к авариям приводят несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность байкеров. Водителей мотоциклов призвали быть сконцентрированными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД), сообщает телеканал «360».

Также в минтрансе отметили, что участились аварии с участием несовершеннолетних, у которых популярны питбайки — мини-мотоциклы. Подросткам нужно объяснить правила управления такими транспортными средствами и проследить за тем, чтобы они надевали шлем и использовали экипировку.

Лицам, которые достигли 16-летнего или 18-летнего возраста, необходимо получить права на управление питбайком, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне в Темрюке в Краснодарском крае 36-летний водитель мотоцикла Honda насмерть сбил девочку шести лет. После этого мотоциклист не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и влетел в четырех пешеходов, среди которых были двое детей, пишет REGNUM. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти жизнь 46-летнему отцу ранее скончавшейся девочки. Он умер в больнице.