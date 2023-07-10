Отец погибшей при ДТП с мотоциклом девочки в Краснодарском крае умер в больнице

Число жертв аварии при ДТП с мотоциклом в Краснодарском крае увеличилось до двух. Как сообщили 10 июля в Госавтоинспекции Кубани, в больнице умер госпитализированный отец погибшей в аварии шестилетней девочки.

«Врачам не удалось спасти жизнь 46-летнему отцу ранее скончавшейся девочки. Он умер в больнице», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что водитель мотоцикла в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянение и не имел водительских прав.

Авария произошла ранее в этот день в Темрюке. 36-летний водитель мотоцикла Honda насмерть сбил девочку шести лет. После этого мотоциклист не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и влетел в четырех пешеходов, среди которых были двое детей. Позже стало известно, что от полученных травм девочка умерла в больнице.

Трое пострадавших остаются в медицинском учреждении.

Ранее, 13 июня, в Обнинске Калужской области мотоцикл на большой скорости проехал на красный свет и сбил пешехода на переходе. На следующий день его задержали сотрудники Госавтоинспекции.