В Обнинске мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Обнинске Калужской области мотоцикл на большой скорости проехал на красный свет и сбил пешехода на переходе. Как рассказали очевидцы «Известиям» во вторник, 13 июня, водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

«Они ехали километров 130 в час, не меньше. Вильнули. Попытались объехать пешехода. Он метра на два подлетел, наверное. У мотоцикла отлетели фары», — рассказал один из очевидцев происшествия.

Авария произошла на проспекте Маркса. Женщина, выгуливавшая собаку, тоже стала очевидцем произошедшего. Ей показалось, что мотоцикл летел со скоростью около 160 км в час, поэтому ДТП было не избежать. Другой очевидец рассказал, что слышал, как мотоциклист «стал выкручивать до отсечки».

«Я ехал на велосипеде и видел, что мотоцикл сто процентов пролетел на красный свет, а когда подъехал, тут уже произошло то, что произошло. Мотоцикл стоит на следующей остановке без номеров и водителя. Явно скрывают следы», — подчеркнул мужчина.

Сейчас пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытый перелом ноги и черепно-мозговую травму. Правоохранительные органы занимаются поиском виновников ДТП.

13 июня в Тюменской области в результате лобового столкновения легковых автомобилей погиб мужчина. Как сообщается, 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia под управлением 46-летнего мужчины.