Мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку в Краснодарском крае

В городе Темрюк Краснодарского края 36-летний мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал «112» 10 июля.

Трагедия произошла на улице Розы Люксембург.

«Водитель мотоцикла Honda влетел в четырех пешеходов, среди которых были двое детей. Всех забрали в больницу. Там, не приходя в сознание, скончалась шестилетняя малышка», — говорится в публикации.

13 июня в Обнинске Калужской области мотоцикл на большой скорости проехал на красный свет и сбил пешехода на переходе.

На следующий день, 14 июня, стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции задержали мотоциклиста.