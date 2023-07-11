Ученая рассказала о недавно одобренном в РФ препарате для лечения рака у детей

Применение радиоактивного йода в лечении онкологических заболеваний щитовидной железы демонстрирует высокую эффективность с минимальными побочными эффектами. Об этом в разговоре с «Известиями» 11 июля рассказала научный сотрудник лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС Елизавета Пермякова.

Накануне сообщалось, что Минздрав России дал разрешение применять радиофармпрепарат «Натрия йодид, 131 I» при лечении дифференцированного рака щитовидной железы, включая метастатический, у подростков и детей.

Как отметила Пермякова, применение радиоактивного йода является одним из классических подходов для лечения онкологических заболеваний щитовидной железы.

«Данный метод демонстрирует большую селективность подхода и высокую эффективность, что ускоряет динамику выздоровления пациентов с минимальными побочными эффектами. Применение правильно рассчитанных доз препарата с учетом разницы метаболизма взрослых и детей несомненно повысит качество современного здравоохранения», — рассказала она.

В свою очередь, заведующий Лаборатории количественной онкологии Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Давид Карман, сообщил, что «Йод-131» — это радиоактивный изотоп йода с малым периодом полураспада, который уже много десятилетий применяется в качестве эффективного средства терапии рака щитовидной железы.

«Тем не менее, надо заменить, что допуск препарата к применению для каждой категории пациентов проводится после длительных испытаний. При этом разрешение применения для лечения детей – это более ответственное решение. Поскольку необходимо проследить последствия его применения в более длительной перспективе», — добавил Карман.

Поэтому, по его словам, для этих целей проводятся продолжительные и дорогие клинические испытания на большой репрезентативной выборке пациентов.

13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.