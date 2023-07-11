Иммунолог оценил опасность мононуклеоза

Мононуклеоз — это достаточно легкое вирусное заболевание, которое протекает, как ангина. Однако оно может быть опасно для тех, у кого есть проблемы с иммунитетом, рассказал «Известиям» 11 июля научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Ранее в этот день сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова заболела мононуклеозом . Из-за этого 19-летняя спортсменка была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

«Мононуклеоз вызывает вирус Эпштейна-Барр. Данное заболевание протекает, как ангина, но лечится не антибиотиками, а противовирусными препаратами. При его развитии увеличиваются лимфоузлы, печень и селезенка, поднимается температура. Данные проявления не страшны, просто так проявляется инфекция», — рассказал Болков.

Он отметил, что это легкое заболевание, которое может быть опасно только для тех, у кого есть проблемы с иммунитетом.

«Передается как обычная вирусная инфекция — воздушно-капельным путем. Это обычное ОРВИ. Но в момент заражения, конечно, могут быть свои особенности физической подготовки», — добавил иммунолог.

В августе 2022 года Щербаковой была проведена операция в Германии на колене. Ранее фигуристка сообщала, что давняя травма колена мешала полноценным тренировкам.