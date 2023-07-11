Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова заболела мононуклеозом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщает 11 июля Sport24.

«У Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки», — говорится в публикации.

19-летняя спортсменка была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Кроме золота ОИ-2022 в Пекине, Щербакова побеждала на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, два раза становилась серебряной призеркой чемпионатов Европы и выигрывала командный чемпионат мира по фигурному катанию, напоминает «Газета.Ru».

В августе 2022 года Щербаковой была проведена операция в Германии. Речь идет о колене. Ранее фигуристка сообщала, что давняя травма колена мешала полноценным тренировкам.