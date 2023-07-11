Режиссер «Аватара» подтвердил продолжение фильма «Алита: Боевой ангел»

Канадский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар» Джеймс Кэмерон подтвердил намерение начать работу над продолжением фильма «Алита: Боевой ангел». Об этом он сказал в субботу, 8 июля, в интервью Forbes.

Режиссер вскользь упомянул о картине, рассказывая изданию о продаже своего ранчо стоимостью $33 млн на побережье Гавиота в Калифорнии.

«Над «Аватаром» я работаю в Веллингтоне и Лос-Анджелесе. А над новыми фильмами «Алита: Боевой ангел» я буду работать в Остине, так что для нас (семья Кэмерона) это просто больше не имело смысла», — заявил автор.

Дом, о котором идет речь, режиссер и его жена Сьюзи Эмис купили 24 года назад. Он расположен на берегу Тихого океана, виды которого вдохновили Кэмерона на создание франшизы из пяти частей ленты «Аватар».

Ранее, 13 марта, работа режиссера «Аватар: Путь воды» получила премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Фильм является второй картиной во франшизе после оригинальной ленты «Аватар».