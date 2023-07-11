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В «Совете отцов» оценили инициативу о введении «Отцовской карты»

«Совет отцов»: введение «Отцовской карты» существенно ни на что не повлияет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Инициатива о введении «Отцовской карты» с фиксированной суммой в 2 тыс. рублей для трат на ребенка по аналогии с «Пушкинской» может стать приятным бонусом для некоторых отцов, однако существенно ни на что не повлияет. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал руководитель федерального «Совета отцов» Андрей Коченов.

Ранее сообщалось, что идею о введении «Отцовской карты» министру труда и социальной защиты Антону Котякову во вторник, 11 июля, озвучил вице-спикер ГД Борис Чернышов. По его словам, инициатива предполагает выделение на карту 2 тыс. рублей на каждого ребенка в семье в месяц, чтобы отцы могли побывать с детьми в кино, зоосаде, парке или детском кафе. При этом чтобы деньги нельзя было потратить ни на какие другие цели.

«Мне кажется, что существенно эта инициатива ни на что не повлияет. Но, может быть, это станет приятным бонусом для некоторых отцов, у которых нет возможности сводить своих детей в кино или посетить какое-то другое культурное мероприятие», — рассказал Коченов.

При этом он обратил внимание, что выдача таких карт вряд ли повлияет на то, чтобы отцы больше времени проводили со своими детьми.

«Наверное, появление такой карты может частично мотивировать к этому, но это очень слабая мотивация. Скорее, просто приятный бонус, который для многих не будет лишним», — подчеркнул Коченов.

По его мнению, ответственный отец сам заработает на своих детей и обязательно найдет возможность и время с ними куда-то сходить.

«А на безответственных отцов эта мера вообще никак не повлияет. А некоторых может вообще стимулировать искать возможность как-то этими средствами злоупотреблять. Хотя и планируется предусмотреть ограничения по использованию этой карты», — подытожил он.

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«Пушкинская карта» — программа по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

С момента начала ее реализации к программе присоединилось более 8,6 млн человек из 13,8 млн граждан в возрасте от 14 до 22 лет; а также 10,7 тыс. организаций культуры.

26 июня в Минкультуры РФ сообщили, что совместно с Минцифры и Минфином ведомство изменит правила программы с учетом усовершенствованных механизмов функционирования карты — от ее получения до посещения учреждения культуры.

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