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Минкультуры изменит правила программы «Пушкинская карта»

Минкультуры изменит правила программы «Пушкинская карта» для повышения ее защищенности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минкультуры России изменит правила программы «Пушкинская карта», проекты постановлений подготовлены ведомством совместно с Минцифры и Минфином. Об этом говорится в сообщении, поступившем 26 июня «Известиям».

Правила будут изложены в новой редакции с учетом усовершенствованных механизмов функционирования карты — от ее получения до посещения учреждения культуры.

Проектом постановления предусматривается ряд нововведений для повышения уровня защищенности программы «Пушкинская карта» и контроля за сохранением высокого качества проводимых мероприятий.

Минкультуры расширит требования к заявкам организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий (включая соответствие Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей).

Среди дополнительных требований к организациям культуры, в частности, — регистрация их в качестве юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, наличие материально-технических ресурсов для оказания услуг и обеспечение открытости информации об организации.

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«Для улучшения обслуживания пользователям будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены мероприятия предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. Кроме этого, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса», — добавили в Минкультуры.

Процесс покупки и контроля билета также улучшат, а для подтверждения личности владельца «Пушкинской карты», предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов.

С 10 по 24 мая частные организации культуры, зарегистрированные в программе «Пушкинская карта», прошли очередной этап проверки на платформе «PRO.Культура.РФ» на соответствие условиям участия в программе. Не соблюдающие условий перемодерации частные организации культуры были отключены от программы.

«Пушкинская карта» — программа по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

С момента начала ее реализации к программе присоединилось более 8,6 млн человек из 13,8 млн граждан в возрасте от 14 до 22 лет; а также 10,7 тыс. организаций культуры.

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