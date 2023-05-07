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Минкультуры проводит этап проверки организаций — участников программы «Пушкинская карта»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 10 по 24 мая 2023 года частные организации культуры, зарегистрированные в программе «Пушкинская карта», пройдут очередной этап проверки на платформе «PRO.Культура.РФ» на соответствие условиям участия в программе.

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Данная проверка инициирована Министерством культуры РФ и проводится на регулярной основе. В период проверки частные организации культуры продолжат работу в программе, вместе с тем должны будут предоставить подтверждающие документы в период до 24 мая 2023 года. Все частные организации культуры, подтвердившие соответствие правилам программы, продолжат свое участие также после 24 мая 2023 года.

Частные организации культуры (юридические лица) должны предоставить подтверждение своего отношения к респондентам форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры (что подтверждается уставом организации и выпиской из ЕГРЮЛ), предоставить отчеты по формам федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры (по видам деятельности) и формам ведомственных мониторингов в автоматизированной информационной системе сбора, обработки, хранения и анализа государственной и отраслевой статистической отчетности Минкультуры России — АИС «Статистика».

Кроме того, для продолжения участия в программе частным организациям необходимо заручиться ходатайством органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры, подтверждающего факт ведения организацией культуры профильной деятельности.

В случае несоблюдения условий перемодерации частные организации культуры будут отключены от программы «Пушкинская карта» с 24 мая 2023 года. На период с 10 по 24 мая вводится ограничение на поступление заявок от новых организаций.

Правоохранительные органы на постоянной основе информируются Министерством культуры о мошеннических угрозах. Была создана рабочая группа с участием специалистов Министерства культуры, Минцифры России и Почта Банка.

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