Уроки обнала: как обманывают нерадивых владельцев «Пушкинских карт»

Мошенники из соцсетей начали использовать схемы с использованием «Пушкинской карты» для обмана школьников и студентов. Популярный проект открывает молодежи возможность бесплатно посещать театры, музеи и выставки. В зоне риска — молодые люди, которые хотят обналичить деньги, выделенные им государством на культпоходы. «Известия» вместе с экспертами разбирались в проблеме.

Нал вместо эстетики

В мессенджере Telegram появились каналы, специализирующиеся на обналичивании и продаже «Пушкинских карт». Численность некоторых таких комьюнити превышает 100 тыс. пользователей. Аферисты завлекают несознательных представителей молодежи в каналы и группы, где обещают обналичить их именную «Пушкинскую карту» за вычетом комиссии, которая составляет до 50% от остатка на счете.

Напомним, в рамках всероссийской культурной программы «Пушкинская карта» гражданин РФ в возрасте от 14 до 22 лет может бесплатно оформить пластиковую или виртуальную карту с номиналом 5 тыс. рублей (до 1 января 2022 года — 3 тыс. рублей). Эти средства можно потратить на посещение театров, музеев, филармоний и кинотеатров. Также инструмент предусматривает многочисленные бонусы за активность и скидки.

Уроки обнала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ролик-приманка

Но не все молодые люди хотят тратить средства на развитие кругозора, многие предпочитают наличные в кармане. Этим и пользуются мошенники. Любопытно и то, что масштабная агитация молодежи на противоправное поведение через популярные Telegram- и YouTube-каналы ведется открыто. В рекламе своих услуг правонарушители опираются на риторику, обесценивающую как национальную культуру, так и инициативу государства по ее продвижению в молодежной среде.

Выглядит это примерно так: бессмысленный видеоряд с прохождением этапа в видеоигре; закадровый подростковый голос — скороговоркой молодой человек (в другом варианте — девушка) говорит, что он и все его друзья решили не ходить в музеи и театры, а сразу начали искать способы вывести деньги с «Пушкинской карты». Якобы на пути вывода есть мошенники, но ему удалось найти решение и обналичить средства.

«Это отличный способ получить деньги от государства, но не каждый знает, как эти деньги получить», — рассказывает предысторию неизвестный парень. В самом конце двухминутного ролика (организаторы стараются уложиться в этот короткий период, чтобы сфокусировать внимание подростков) приглашают пройти по ссылке на канал, как правило, в Telegram или TikTok. Там обещают рассказать подробности. По алгоритму подачи информации в ролике уже складывается впечатление, что зрителя хотят надуть. В комментариях пользователи жалуются на обман.

Фото: скриншот

— В подавляющем большинстве случаев речь идет о так называемом инфоцыганстве: подросток подписывается на канал, где его кормят завтраками, попутно показывая ему сопутствующую рекламу от спонсоров, — сообщил «Известиям» источник в правоохранительных структурах. — В эти каналы набегают десятки, а иногда и сотни тысяч школьников, мечтающих получить в свое распоряжение «пушкинские рубли». Попутно на них зарабатывают, предлагая перевести небольшую сумму за 100-процентно работающую инструкцию, — это называется «схему продать». Но у многих детей, предоставивших злоумышленникам реквизиты своей карты и пароли из «пуша», деньги списываются, а самих их тут же добавляют в ЧС (черный список. — Ред.).

По его словам, в платных советах предлагаются абсолютно бесполезные способы вывода. Если раньше какие-то из них работали, то бреши в протоколе безопасности были исправлены поддержкой проекта.

Схема с фейковым событием

Но люди посерьезнее действительно гипотетически способны завладеть «культурными» рублями. Правда, это не так просто: требуется опыт в сфере экономических преступлений, познания в бухгалтерском учете. Плюс в одиночку и без следов такую авантюру не провернуть.

Уроки обнала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Одно из самых громких разоблачений случилось в конце прошлого года — были задержаны три организатора схемы по выводу и хищению средств программы. Полиции удалось на этом примере детально разобрать, как работает криминальный механизм. Один из сообщников, зарегистрированный как ИП, организовал «Театр нового времени» на базе учебной студии Самарского института культуры, где были заняты нетрудоустроенные выпускники вуза.

— По бумагам все спектакли шли с аншлагом, хотя в действительности залы были пустыми. При этом заявленная цена билетов составляла 3–3,5 тыс. рублей, что по самарским меркам абсолютный космос: столько стоит, например, билет в партер на премьеру в театр оперы и балета. В этом и заключалась суть преступной схемы: мошенники заранее находили студентов, которым предлагали «обналичить» карты, — сообщил в соцсети подробности операции силовиков депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Доступ к картам сообщникам передавали студенты в обмен на 1,5–2 тыс. рублей. Общий ущерб для государства составил около 15 млн рублей. Самарские мошенники не были первопроходцами, но им удалось наладить массовый обнал под прикрытием легального культурного учреждения.

Фото: скриншот

— Основная схема обналичивания средств с «Пушкинской карты» заключается в том, что злоумышленники регистрируют ИП, оформляют его как учреждение культуры, например театр, а после скупают у подростков данные карт и оплачивают ими билеты на спектакли, которые организуют они сами, — рассказал «Известиям» специалист в области компьютерной безопасности Александр Вураско.

Помимо скупки, используются и механизмы оформления карт на данные сторонних лиц, рассказал эксперт. Для этого злоумышленники получают доступ к аккаунту человека, чьи данные нашлись в базах утечек логинов-паролей или были приобретены на черном рынке, и выпускают карту на его имя, после чего обналичивают ее похожим образом.

— Минкультуры России известно о попытках использовать средства с «Пушкинской карты» не по назначению. На каждое обращение ведомство реагирует совместно с правоохранительными органами, — прокомментировали «Известиям» в ведомстве ситуацию с пресечением противоправных действий с платежным инструментом.

Приучают поколение к обману

Уроки обнала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Проект в свое время был очень позитивно воспринят в обществе, так как открывал массу возможностей посетить культурные мероприятия, но потом учащиеся начали потихоньку забывать о «Пушкинских картах», у многих они лежали без дела, поделилась наблюдениями представитель Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

— Попытки обналичить средства с карты — проблема не новая. Сколько будут существовать подобные проекты, столько будет и попыток нечестно вывести целевые средства. Не стоит забывать, например, о тех же сертификатах на материнский капитал — эти деньги тоже систематически пытаются вывести, обналичить нелегальным способом. Или взять пример из прошлого — ваучеры… Печально, что в этих темах фигурируют подростки. Получается, уже с раннего возраста людей приучают к незаконным манипуляциям, обману государства, — поделилась она.

По мнению Матюниной, сегодня хватает информации о том, как воспользоваться «Пушкинской картой» с целью просвещения и культурного обогащения.

Уроки обнала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Мой старший сын пользуется «Пушкинской картой», недостатка информации о возможностях посетить ту или иную выставку, спектакль он не испытывает. Кому хочется развиваться в культурном отношении — возможностей предостаточно. А кому хочется наличных — либо на мошенников нарвется, либо в итоге получит то, что хочет. Каждому свое, — добавила она.

Между тем подобные действия влекут суровое наказание, напоминает ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.