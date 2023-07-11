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Стрелявшего в полицию фейерверками воронежца отправили на лечение

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В Воронеже Ленинский районный суд освободил от уголовной ответственности бизнесмена Евгения Васильева. Его обвиняли в применении насилия к представителю власти. Мужчину отправили на принудительное лечение в стационар. Экспертиза установила, что в момент полицейской погони он мог не осознавать последствия своих действий, поскольку у него хроническое психическое расстройство.

Следствие установило, что утром 6 февраля автомобиль Toyota Land Cruiser Васильева во время движения по Воронежу выполнял опасные маневры, чем привлек внимание госавтоинспекторов. Водитель проигнорировал требования об остановке, после чего за ним началась погоня.

Во время погони водитель стрелял по машине экипажа ДПС из пиротехнического устройства. В следственных органах отметили, что это могло причинить вред жизни или здоровью правоохранителей.

Мужчину задержали сразу после погони. Он содержался в СИЗО, в апреле суд отпустил его под домашний арест.

Видео погони распространилось по Сети и обрело большую популярность. Особенно пользователей интересовала судьба каракала, которого заметили в салоне автомобиля. Выяснилось, что после задержания хозяина дикого животного полицейские обратились к руководству Воронежского зоопарка для содействия в изъятии зверя. Каракала поместили в клетку и отвезли на временную передержку в зоопарк.

Сам Васильев назвал свой поступок «неудачной шуткой».

ИА «Абирег» отмечает, что Евгений Васильев является совладельцем и гендиректором воронежской компании ООО «Инвестиционно-управляющая компания «Дон». Ее основная деятельность — аренда и управление недвижимостью. Отец бизнесмена, Иван Васильев, экс-депутат облдумы и экс-начальник Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

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