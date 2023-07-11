Французский политик назвал безумием решение Макрона о передаче ракет Украине

Экс-депутат Европарламента, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Макрона о передаче ракет большой дальности SCALP для Украины. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter во вторник, 11 июля.



Решение о поставках ракет Украине политик назвал безумием.



«Безумие! Макрон только что объявил, в первый день саммита НАТО, что Франция поставит Украине ракеты большой дальности SCALP!» — высказался он.



Филиппо также призвал прекратить «этот бред», поскольку поддержка конфликта, по его словам, стоит Франции целое состояние.

В этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна приняла решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он не уточнил, какие именно ракеты поставит страна. Французский телеканал LCI сообщил, что речь идет о ракетах SCALP с дальностью более 250 км и зарядом до 400 кг взрывчатки. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляет украинской стороне Великобритания. Информация о количестве поставляемых ракет неизвестна.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.



Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.