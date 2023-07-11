Врач рассказала об отложенных последствиях у спасенных от утопления

Спасенный от утопления человек может некоторое время чувствовать себя хорошо, но позднее есть риск проявления последствий и даже смерти. О том, что приводит к отложенным последствиям и как их избежать, «Известиям» 11 июля рассказала врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Она привела данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым на воде каждый год погибает около 200 тыс. человек. При этом количество несчастных случаев, закончившихся спасением, — в 20–50 раз больше.

«При «вдыхании» воды и ее попадании в легкие пловцу угрожает влажное утопление. Но иногда вода касается только задней поверхности горла и вызывает спазм, из-за которого в легкие какое-то время не может попасть ни вода, ни воздух, — это сухое утопление. Технически утопление — это не обязательно гибель. Это попадание какого-то количества воды в дыхательную систему человека. При этом пловец может откашляться и в хорошем самочувствии отправиться домой», — рассказала Уланкина.

Она отметила, что в норме воды в легких быть не должно ни в каком количестве. И даже треть стакана жидкости может серьезно нарушить функцию дыхательной системы. Последствия будут зависеть от того, в каком водоеме тонул человек — в пресном или соленом.

Соленая вода повреждает альвеолы (пузырьки легких) и капилляры. В результате нарушается газообмен, жидкая часть крови «притягивается» из кровеносных сосудов в легкое, развивается отек. В дыхательных путях образуется стойкая пена. В результате пострадавший может умереть от остановки сердца из-за дефицита кислорода.

Пресная вода, попав в легкие, тоже может приводить к образованию стойкой пены. Через альвеолы она способна проникать в кровь, нарушать ее состав и запускать цепочку разрушительных процессов в организме. Чаще всего такое изменение состава крови ведет к почечной, печеночной недостаточности или фибрилляции желудочков (сбою сердечного ритма).

«Именно такие последствия — отек легких, почечная или печеночная недостаточность — могут стать причиной смерти людей, которые были спасены из воды. Какое-то время пловец чувствует себя хорошо, а негативные симптомы нарастают в течение часа, иногда — суток. При оказании доврачебной помощи стоит знать, что остановка сердца при утоплении в соленой воде происходит через восемь минут из-за сгущения крови, а в пресной — уже через 2–3 минуты из-за ее разжижения», — отметила врач.

Она также обратила внимание, что если после купания или спасения на воде человек кашляет, скорее всего, жидкость осталась в легких. Усиление кашля и/или ухудшение самочувствия — повод обратиться за медицинской помощью. Особенно если при кашле выделяется пена, а кожа и слизистые оболочки становятся синюшными, появляются отеки, боль в груди и беспокойство.

«Из-за заглатывания воды в организме может развиться инфекция: в водоемах, не предназначенных для купания, часто живут вирусы и бактерии, способные стать причиной тяжелых расстройств пищеварения, функции печени (гепатит) или дыхания. Такие состояния без контроля врача тоже могут стать причиной смерти», — подытожила Уланкина.

16 июня врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, что если утопающий человек провел в воде после утопления одну минуту, то в 90% случаев его можно спасти.