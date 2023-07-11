Реклама
Прямой эфир
Экономика
РФ и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении
Мир
В США не увидели угрозу для НАТО из-за поставок Киеву кассетных бомб
Армия
В Херсонской области уничтожили тайник со взрывателями от РСЗО «Град»
Мир
В УПЦ сообщили о захвате властями Украины корпуса Киево-Печерской лавры
Мир
США исключили связь вопроса членства Турции в ЕС со вступлением Швеции в НАТО
Армия
Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском
Армия
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
Мир
Косачев заявил о новом этапе в отношениях России и Китая
Общество
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за прически
Общество
Группа туристов из 22 человек пропала во время сплава в Пермском крае
Спорт
ICF не допустила российских слаломистов до международных соревнований
Интернет и технологии
Суд повторно оштрафовал Twitch за неудаление фейков о СВО еще на 3 млн рублей

Мужчина избил девочку и пытался утопить детей в озере в Челябинске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске агрессивно настроенный мужчина избил несовершеннолетнюю девочку, после попытался утопить детей. Инцидент произошел 10 июля на пляже Первого озера.

О случившемся сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на охранное агентство «ВАРЯГ технологии безопасности». По словам свидетелей, мужчина использовал для нападения на детей сеть от буйков.

В охранном агентстве предположили, что нападавший находился под действием наркотиков. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, 11 июля, сообщалось об убийстве 11-летней девочки в Челябинской области. По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке, после чего спрятал ее тело в лесу. Мужчину задержали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023