Мужчина избил девочку и пытался утопить детей в озере в Челябинске
В Челябинске агрессивно настроенный мужчина избил несовершеннолетнюю девочку, после попытался утопить детей. Инцидент произошел 10 июля на пляже Первого озера.
О случившемся сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на охранное агентство «ВАРЯГ технологии безопасности». По словам свидетелей, мужчина использовал для нападения на детей сеть от буйков.
В охранном агентстве предположили, что нападавший находился под действием наркотиков. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее, 11 июля, сообщалось об убийстве 11-летней девочки в Челябинской области. По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке, после чего спрятал ее тело в лесу. Мужчину задержали.