В Херсонской области уничтожили тайник со взрывателями от РСЗО «Град»
Полицейские уничтожили тайник с 34 взрывателями от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в селе Подовое Херсонской области, сообщило во вторник, 11 июля, ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
Правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами недалеко от заброшенного здания. Полицейские решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила из-за высокой степени опасности, уточнили в ведомстве.
Незадолго до этого, в июне, в Херсонской области полицейские обнаружили три тайника с боеприпасами, оставленными украинскими военнослужащими.
Ранее, 25 мая, два тайника с оружием, боеприпасами и формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) изъяли в селах Водославка и Спиридоновка Новотроицкого района. Все предметы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.