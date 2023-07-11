Реклама
Прямой эфир
Экономика
РФ и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении
Мир
В США не увидели угрозу для НАТО из-за поставок Киеву кассетных бомб
Армия
В Херсонской области уничтожили тайник со взрывателями от РСЗО «Град»
Мир
В УПЦ сообщили о захвате властями Украины корпуса Киево-Печерской лавры
Мир
США исключили связь вопроса членства Турции в ЕС со вступлением Швеции в НАТО
Армия
Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском
Армия
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
Мир
Косачев заявил о новом этапе в отношениях России и Китая
Общество
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за прически
Общество
Группа туристов из 22 человек пропала во время сплава в Пермском крае
Спорт
ICF не допустила российских слаломистов до международных соревнований
Интернет и технологии
Суд повторно оштрафовал Twitch за неудаление фейков о СВО еще на 3 млн рублей

ICF не допустила российских слаломистов до международных соревнований

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение о недопуске российских слаломистов до международных соревнований, сообщается 11 июля на сайте Федерации гребного слалома России.

Такое решение ICF приняла после консультаций с национальными федерациями стран, принимающих в этом году главные старты сезона по гребному слалому. В их числе Великобритания, Франция и Польша.

ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации. В сообщении указано, что важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать принимающие старты страны.

Главные старты сезона пропустят также российские представители гребли на байдарках и каноэ. Однако ICF ведет работу по допуску россиян в нейтральном статусе. Так, российские спортсмены поучаствуют в чемпионате мира по сапам в Таиланде и чемпионате мира в океанских гонках в Австралии.

Чемпионат мира по гребному слалому, который является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже, примет Лондон, финальный этап Кубка мира — Париж, первенство мира до 23 лет — Краков.

Высказались в трениях: российские спортсмены выразили свое отношение к МОКу
Комиссия ОКР назвала критерии допуска к международным стартам «унизительной сортировкой» и дискриминацией

В июне сообщалось, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Также к участникам будет применен усиленный антидопинговый контроль.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023