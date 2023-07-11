ICF не допустила российских слаломистов до международных соревнований

Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение о недопуске российских слаломистов до международных соревнований, сообщается 11 июля на сайте Федерации гребного слалома России.

Такое решение ICF приняла после консультаций с национальными федерациями стран, принимающих в этом году главные старты сезона по гребному слалому. В их числе Великобритания, Франция и Польша.



ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации. В сообщении указано, что важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать принимающие старты страны.



Главные старты сезона пропустят также российские представители гребли на байдарках и каноэ. Однако ICF ведет работу по допуску россиян в нейтральном статусе. Так, российские спортсмены поучаствуют в чемпионате мира по сапам в Таиланде и чемпионате мира в океанских гонках в Австралии.



Чемпионат мира по гребному слалому, который является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже, примет Лондон, финальный этап Кубка мира — Париж, первенство мира до 23 лет — Краков.

В июне сообщалось, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Также к участникам будет применен усиленный антидопинговый контроль.



В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.