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В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской». Эту идею озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову во вторник, 11 июля, вице-спикер ГД Борис Чернышов.

«Речь идет о выделении 2 тыс. на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды <…> Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову», — рассказал «РИА Новости» политик.

По его словам, такой суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение пап и детей: поход в кино, зоосад, парк или детское кафе. Чернышов отметил, что, благодаря этой инициативе, мамы получат необходимую им возможность отдохнуть и уделить время себе, а папы — поучаствуют в воспитании и развитии детей.

«Существует стереотип — воспитанием ребенка занимается мать. Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает», — заявил вице-премьер.

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«Пушкинская карта» — программа по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

С момента начала ее реализации к программе присоединилось более 8,6 млн человек из 13,8 млн граждан в возрасте от 14 до 22 лет; а также 10,7 тыс. организаций культуры.

26 июня в Минкультуры РФ сообщили, что совместно с Минцифры и Минфином ведомство изменит правила программы с учетом усовершенствованных механизмов функционирования карты — от ее получения до посещения учреждения культуры.

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