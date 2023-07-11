Экипаж «Солнцепека» уничтожил укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» дотла выжигает укрепрайоны и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Восток» во вторник, 11 июля, показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Солнцепек» скрывается в чаще леса, используя преимущества естественной маскировки. Кроме этого, сверху к нему дополнительно прикреплена противодронная сетка. Таким образом, несмотря на то, что до рубежей боевиков в Гуляйполе всего несколько километров, противник не может вычислить российских огнеметчиков.

Высокоточные ракеты летят в сторону врага по баллистической траектории. По словам Олькова, погрешность при попадании боевого снаряда составляет не больше 10 м, а площадь поражения — около 200 кв. м. После взрыва в небе распространяется ядовитый дым, а по земле — пламя.

«Термобарический снаряд наносит поражение за счет давления. Картинка не из приятных для врага. Он боится», — объяснил командир тяжелого огнеметного взвода с позывным Иволга.

Корреспондент рассказал, что рядом с «Солнцепеком» всегда находится группа огневой поддержки на броневиках, которая защищает расчет от украинских диверсантов. После выполнения боевой задачи российские огнеметчики прячут ТОС в лесу, там, где враг точно ее не найдет.

Ранее, 9 июля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что экипаж «Солнцепека» поразил живую силу ВСУ в ДНР. Удары были нанесены по противнику в деревне Хромово.

До этого, 2 июля, начальник пресс-центра «Восточной» группировки войск Олег Чехов рассказал, что военнослужащие ВС РФ с помощью «Солнцепека» уничтожили значительное количество боевиков и техники противника в районе Угледара в ДНР. Он добавил, что при отражении ночной атаки на населенный пункт Урожайное российские войска пресекли выдвижение дополнительных резервов противника огнеметным поражением позиций националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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