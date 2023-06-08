Российский «Солнцепек» поразил украинские опорные пункты в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев 8 июня сообщил, что российская тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Кирово и Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Залпом из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, за минувшие сутки штурмовая авиация южной группировки российских войск нанесла удары по местам сосредоточения живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Веселое, Курдюмовка.

Кроме того, артиллерия ВС РФ уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровый миномет и 122-миллиметровое орудие.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что огнеметчики ВС РФ уничтожили технику ВСУ из «Солнцепеков» и ПТУРов.

5 июня российские военнослужащие Центрального военного округа ударом ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили украинских боевиков на краснолиманском направлении. Бойцы наносили удары термобарическими неуправляемыми снарядами.

До этого, 4 июня, российские военные ударом систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя. Еще два склада с боеприпасами ВСУ были вскрыты воздушной разведкой и уничтожены артиллерийским огнем в Новоданиловке и Малой Токмачке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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