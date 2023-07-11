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Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

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Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с турецким и шведским лидерами в Вильнюсе.

«Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее. <…> Это исторический день», — сказал он.

Однако Столтенберг не смог назвать конкретные сроки ратификации заявки Швеции и ее присоединения к альянсу. По его словам, все зависит от турецкого парламента.

Генсек отметил, что результат удалось достичь после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ.

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Ранее в этот день Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита НАТО.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.

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