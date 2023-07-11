Эксперт рассказал об эффективности зенитного комплекса С-200 при ударах по наземным целям

У зенитного ракетного комплекса С-200 высокоскоростная ракета, у которой большая отражающая поверхность, поэтому ее сбить не сложно, рассказал «Известиям» бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Так он прокомментировал новость об отражении украинского удара по Крымскому мосту, аэродромам в Ростовской и Калужской областях, который наносили с помощью приспособленных для стрельбы по наземным целям ракет зенитного комплекса С-200.

По словам эксперта, ракеты данного комплекса предназначены для уничтожения стратегической авиации, постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Зенитную ракету комплекса, уверен он, можно доработать для применения по наземным целям — и это достаточно опасное средство нападения.

«Дальняя граница поражения — 255 км. Боевая часть ракеты довольно внушительная, дальность применения у нее большая, к тому же она помехоустойчивая и точная при определенных навигационных доработках», — подчеркнул Бижев.

Также эксперт отметил, что наша противовоздушная оборона не раз сбивала ракеты ЗРК С-200.

«На Украине должно быть много таких ракет. Они могли быть использованы с ядерными боеголовками, но после объявления Украины безъядерной зоной, их оттуда вывезли. Этот комплекс применялся длительное время. В России С-200 недавно сняли с вооружения. Но они и сейчас стоят на вооружении Сирии и стран Ближнего Востока», — рассказал он.

За сутки потери противника в зоне проведения спецоперации ВФУ составили не менее 605 человек и 32 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в военном ведомстве РФ.

Также российские средства ПВО сбили пять выпущенных ВФУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200, также уничтожили восемь украинских БПЛА.

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Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки