Коалиция США пять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Самолет-разведчик и истребители возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» за последние сутки нарушили воздушное пространство Сирии пять раз. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов во время брифинга.

Он уточнил, что нарушения зафиксировали в районе Эт-Танф.

«За прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений воздушного пространства САР парой истребителей F-16, парой истребителей «Тайфун» и одним самолетом МС-12 коалиции», — пояснил Гуринов.

Он добавил, что согласно полученной информации, за сутки воздушное пространство Сирии пересекли 13 дронов проамериканской коалиции. Часть беспилотников обнаружили на закрытом для полетов участке. Там проводят совместные российско-сирийские учения.

Ранее, 9 июля, в Сирии было зафиксировано 12 нарушений США протоколов деконфликтации в небе над Сирией. Восемь из них произошли в районе, закрытом для полетов из-за учений России и САР. Гуринов подчеркнул, что воздушное пространство продолжают нарушать и в других регионах арабского государства.

7 июля военное ведомство сообщило, что из-за приближения беспилотников возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны, произошел отстрел ложных тепловых целей.