Книгу «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за $13,4 тыс.

Книга «Гарри Поттер и философский камень» ушла с молотка в Великобритании за £10,5 тыс. ($13,4 тыс.). Об этом 10 июля пишет The Independent.

«Первый в оригинальной серии книг Дж. К. Роулинг этот экземпляр явно был хорошо прочитан и до сих пор имеет наклейку с идентификацией библиотеки, наклейку на корешке с буквой J, штамп об отзыве и цену продажи p30», — приводятся слова аукциониста Ричарда Уинтертона.

Первый роман писательницы Джоан Роулинг не приняли десятки редакций, прежде чем в 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров «Философского камня». 300 книг из этого тиража разошлись по общественным библиотекам.

6 июля стало известно о продаже школьной формы Гарри Поттера за $101 тыс. на аукционе Propstore в Калифорнии. Эту одежду на съемках второй части фильма надевал британский актер Дэниел Рэдклифф. Костюм был продан гораздо выше изначальной цены в $75 тыс. В комплект входят темно-серая мантия с гербом волшебного факультета Гриффиндор, белая хлопковая рубашка, свитер, брюки, туфли и круглые очки.