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Михалков рассказал о подаренном российским военным сборнике стихов отца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Режиссер Никита Михалков подарил первый тираж сборника стихов своего отца Сергея Михалкова «Военные стихи» российским военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Их встреча состоялась 10 июля.

«Этот сборник жена отца моего Юлия Валерьевна Субботина собрала и придумала очень хороший формат, который удобен для того, чтобы выносить. Мы решили, что было бы правильно, чтобы эти стихи не просто продавались в книжных магазинах, а чтобы они оказались у ребят там, где они больше всего нужны. Эти стихи нельзя написать в мирное время, их можно написать только там, где идет война», — рассказал режиссер.

Михалков надеется, что эти стихи станут поддержкой, источником духовной силы и убежденности для военных, участвующих в спецоперации.

«Если вы откроете любую страницу этой книжки, вы увидите, что там всё прожито человеком. А это очень важно. Они действительно духоподъемные. Самое главное, в них нету такого ландрина, сладости. Это стихи, которые рассказывают о том, что человек переживает на фронте», — отметил Михалков.

Жена Сергея Михалкова Юлия Субботина подчеркнула, что этой книгой хотела продемонстрировать бойцам, участвующим в СВО, что такие же чувства испытывали участники Великой Отечественной войны. «Если им это поможет и как-то их поддержит, то мы выполнили свою задачу», — отметила Субботина.

Она объяснила, что хотела бы, чтобы стихи ее супруга поддержали участников СВО в трудные моменты.

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Ранее в этот день Михалков провел творческую встречу с военными, поступившими на службу по контракту для участия в спецоперации. Артист передал бойцам тираж сборника фронтовых стихотворений, написанных его отцом, куда вошли произведения, написанные во время войны. Книгу издали в карманном формате и выполнили в мягком переплете, чтобы ее было удобно носить с собой.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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