Родом из детства: как судьба улыбнулась Сергею Михалкову

13 марта исполняется 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова — поэта-эпохи, в чьем творческом наследии насчитывается без малого 250 басен, три гимна, пьесы, сценарии к кинокартинам и мультипликационным фильмам и даже эпитафия для Могилы Неизвестного Солдата. О долгом творческим пути Сергея Михалкова вспоминают «Известия».

Дорога к детству

Сергей Михалков называл себя «человеком счастливой судьбы». Действительно, его творческий путь оказался на удивление удачным: уже в 23-летнем возрасте он стал одним из известнейших детских поэтов страны. Впрочем, чтобы добиться этого, молодому Михалкову понадобились недюжинная настойчивость и вера в свою звезду.

Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года в семье коллежского асессора Владимира Александровича Михалкова и его супруги Ольги Михайловны, урожденной Глебовой. В своих поздних мемуарах Михалков рассказывал, что его предки много поколений были служилыми людьми: от Константина Михалкова, постельничего первого царя из династии Романовых, до Дмитрия Михалкова, прошедшего войны с Польшей и Швецией в XVII веке. Отец будущего поэта, впрочем, ушел с государственной службы, чтобы заняться новым для России бизнесом — промышленным птицеводством, создав первый российский инкубатор в Пятигорске.

Фото: ТАСС/Владимир Лагранж Писатель Сергей Михалков беседует с маленькой читательницей в книжном магазине. Москва, 1960 год

Поначалу Михалков и его младшие братья Александр и Михаил получали домашнее образование. Гувернантка, прибалтийская немка Эмма Ивановна Розенберг, обучала будущего поэта и его братьев немецкому языку, и к 10 годам он уже свободно читал Шиллера и Гете в подлиннике. В 10 лет Сергей пошел в школу, примерно в те же годы начал писать стихи. К 15 годам у юного поэта вышла первая публикация: его лирическое стихотворение «Дорога» опубликовал ростовский журнал «На подъеме». Собрав за школьные годы подборку публикаций в местной прессе, Сергей Михалков понял, что его стезя — литература, и после окончания школы отправился в Москву.

Слава пришла к молодому поэту не сразу. Он работал на ткацкой фабрике, побывал в геологической экспедиции, прежде чем наконец получил место в отделе писем газеты «Известия». Михалков поступил в Литературный институт, его публикации все чаще появлялись на газетных страницах, а вскоре увидел свет первый сборник его стихов. Решив поучаствовать в конкурсе пионерской песни, он неожиданно увлекся детской поэзией — и в 1935 году увидел свет его «Дядя Степа», обретший мгновенную популярность у детей и взрослых. Имя молодого поэта встало в один ряд с Маршаком и Чуковским, признанными корифеями детской литературы.

Поэт державы

Один из самых крутых и неожиданных переломных моментов в творческой карьере Михалкова случился в 1936 году, причем, как это нередко бывает, совершенно случайно. Как вспоминал позднее сам Михалков, ему, студенту Литинститута, в то время очень нравилась симпатичная однокурсница, и, чтобы произвести на девушку впечатление, на одной из вечеринок он самонадеянно пообещал ей, что на следующий день в «Известиях» будет опубликовано стихотворение, написанное в ее честь. Экспромт, однако, был давно и хорошо подготовлен: новые стихи Михалкова под названием «Колыбельная» уже стояли в газетной верстке. Автору оставалось лишь зайти в редакцию и быстро заменить заглавие на имя возлюбленной — «Светлана». А через несколько дней молодому поэту позвонили из ЦК партии, пригласили на встречу и сообщили, что стихи очень понравились лично Сталину. Как оказалось, стихотворение вышло в день рождения дочери вождя, Светланы Аллилуевой, и, видимо, поэтому произвело на него столь большое впечатление.

Фото: ТАСС/Валентин Мастюков /Владимир Савостьянов Поэт Сергей Михалков (третий справа на втором плане) во время раздачи автографов на вечере поэзии на Центральном стадионе имени В.И. Ленина. Москва, 1961 год

Похвала Сталина в то время значила многое. Михалков продолжал писать стихи для детей. По слухам, во время той, исторической, беседы в ЦК ему предложили обратить особое внимание на детскую поэзию. В 1936 году в библиотечке «Огонька» вышел сборник детских стихов Михалкова. В него включили 20 стихотворений, каждое из которых вошло в золотой фонд детской литературы: «Мы с приятелем», «Фома», «Веселый турист», «А что у вас?» Тогда же была опубликована поэма «Дядя Степа» с иллюстрациями А. Каневского. 23-летний поэт мгновенно обрел статус классика детской литературы. В 1937 году он стал членом Союза писателей, а в 1939 году был награжден орденом Ленина.

В годы войны Сергей Михалков служил корреспондентом газет «Во славу Родины» Южного фронта и «Сталинский сокол» ВВС РККА. Помимо газетных заметок он писал тексты листовок, которые с самолетов сбрасывали над оккупированными территориями. В 1941 году Сергей Михалков написал сценарий к кинофильму «Боевые подруги», за который год спустя получил Сталинскую премию. А в 1943 году в его биографии случилось еще одно определяющее событие: поэт стал автором Гимна СССР.

В конкурсе на написание гимна Сергей Михалков участвовал вместе со своим другом — Габриэлем Эль-Регистаном. Отправив свой вариант текста в правительственную комиссию, друзья вновь вернулись на фронт, но вскоре их вызвали в Москву по приказу Ворошилова, возглавлявшего комиссию по созданию гимна. Как оказалось, Сталину понравился текст Михалкова и Эль-Регистана, однако в нем, по его мнению, не хватало куплета, посвященного Красной армии. Были у вождя и некоторые другие пожелания. По воспоминаниям Михалкова, они с соавтором вносили последние правки в текст непосредственно в Кремле по сталинским правкам. Окончательный вариант гимна с музыкой Александрова был принят 14 декабря 1943 года. Спустя без малого 60 лет поэт переработал текст гимна уже для новой, постсоветской России.

Фото: ТАСС/Ефим Тихонов Писатель, фронтовой корреспондент газеты «Сталинский сокол» Эль-Регистан (Габриэль Уреклянц), композитор, художественный руководитель Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной армии имени М.В. Фрунзе Александр Александров и поэт, военный корреспондент в действующей армии Сергей Михалков (слева направо) во время работы над Государственным гимном СССР

Во время обсуждения подавляющее большинство россиян высказались за сохранение гимна с музыкой Александрова и словами Михалкова, но звучали и возражения, особенно со стороны либеральной общественности. Итог дискуссии подвел тогда президент. «Если мы согласимся с тем, что нельзя никак использовать символы предыдущих эпох, в том числе эпохи советской, то мы тогда должны признать, что целое поколение наших сограждан, мы тогда должны согласиться с тем, что наши матери и отцы прожили бесполезную, бессмысленную жизнь, что они прожили эту жизнь напрасно. Я не могу с этим согласиться ни головой, ни сердцем», — сказал в своем заявлении 4 декабря 2000 года Владимир Путин.

Творческое долголетие

После войны Сергей Михалков осваивал все новые литературные жанры. По совету Алексея Толстого он начал писать басни — к 1970-м в его творческом багаже их числилось уже более 200. Он написал сценарии к 29 мультфильмам — от «Охотничьего ружья» 1948 года с популярной песенкой охотника на стихи автора до оригинального «Праздника непослушания», где режиссер Юлиан Калишер объединил кукольную мультипликацию с элементами игрового кино. По его сценариям и пьесам было снято 16 кинолент, включая популярнейший фильм «Три плюс два» на основе пьесы Михалкова «Дикари» и «Большое космическое путешествие», в основу которого легла пьеса «Первая тройка, или Год 2001-й». При этом Сергей Михалков по-прежнему оставался популярнейшим детским поэтом: за свои стихи для детей в 1970 году он получил Ленинскую премию. Известен Сергей Михалков и как переводчик, познакомивший советских читателей с детскими стихами болгарина Асена Босева и поляка Юлиана Тувима. Стихи Сергея Михалкова переведены на все основные языки мира, и сегодня они издаются в России тиражом около 1 млн экземпляров в год. Общий тираж его книг в мире приближается к 300 млн.

Фото: Global Look Press/Lev Sherstennikov Поэт Сергей Михалков

Критики не раз отмечали удивительную легкость языка и стиля стихотворений Сергея Михалкова. Чтобы столь просто и непринужденно говорить с детьми на их языке, требовалось особое восприятие жизни, умение увидеть мир детскими глазами. О том, что эту способность Сергей Михалков сохранил до глубокой старости, не раз говорили и его близкие.