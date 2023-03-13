Родом из детства: как судьба улыбнулась Сергею Михалкову
13 марта исполняется 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова — поэта-эпохи, в чьем творческом наследии насчитывается без малого 250 басен, три гимна, пьесы, сценарии к кинокартинам и мультипликационным фильмам и даже эпитафия для Могилы Неизвестного Солдата. О долгом творческим пути Сергея Михалкова вспоминают «Известия».
Дорога к детству
Сергей Михалков называл себя «человеком счастливой судьбы». Действительно, его творческий путь оказался на удивление удачным: уже в 23-летнем возрасте он стал одним из известнейших детских поэтов страны. Впрочем, чтобы добиться этого, молодому Михалкову понадобились недюжинная настойчивость и вера в свою звезду.
Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года в семье коллежского асессора Владимира Александровича Михалкова и его супруги Ольги Михайловны, урожденной Глебовой. В своих поздних мемуарах Михалков рассказывал, что его предки много поколений были служилыми людьми: от Константина Михалкова, постельничего первого царя из династии Романовых, до Дмитрия Михалкова, прошедшего войны с Польшей и Швецией в XVII веке. Отец будущего поэта, впрочем, ушел с государственной службы, чтобы заняться новым для России бизнесом — промышленным птицеводством, создав первый российский инкубатор в Пятигорске.
Поначалу Михалков и его младшие братья Александр и Михаил получали домашнее образование. Гувернантка, прибалтийская немка Эмма Ивановна Розенберг, обучала будущего поэта и его братьев немецкому языку, и к 10 годам он уже свободно читал Шиллера и Гете в подлиннике. В 10 лет Сергей пошел в школу, примерно в те же годы начал писать стихи. К 15 годам у юного поэта вышла первая публикация: его лирическое стихотворение «Дорога» опубликовал ростовский журнал «На подъеме». Собрав за школьные годы подборку публикаций в местной прессе, Сергей Михалков понял, что его стезя — литература, и после окончания школы отправился в Москву.
Слава пришла к молодому поэту не сразу. Он работал на ткацкой фабрике, побывал в геологической экспедиции, прежде чем наконец получил место в отделе писем газеты «Известия». Михалков поступил в Литературный институт, его публикации все чаще появлялись на газетных страницах, а вскоре увидел свет первый сборник его стихов. Решив поучаствовать в конкурсе пионерской песни, он неожиданно увлекся детской поэзией — и в 1935 году увидел свет его «Дядя Степа», обретший мгновенную популярность у детей и взрослых. Имя молодого поэта встало в один ряд с Маршаком и Чуковским, признанными корифеями детской литературы.
Поэт державы
Один из самых крутых и неожиданных переломных моментов в творческой карьере Михалкова случился в 1936 году, причем, как это нередко бывает, совершенно случайно. Как вспоминал позднее сам Михалков, ему, студенту Литинститута, в то время очень нравилась симпатичная однокурсница, и, чтобы произвести на девушку впечатление, на одной из вечеринок он самонадеянно пообещал ей, что на следующий день в «Известиях» будет опубликовано стихотворение, написанное в ее честь. Экспромт, однако, был давно и хорошо подготовлен: новые стихи Михалкова под названием «Колыбельная» уже стояли в газетной верстке. Автору оставалось лишь зайти в редакцию и быстро заменить заглавие на имя возлюбленной — «Светлана». А через несколько дней молодому поэту позвонили из ЦК партии, пригласили на встречу и сообщили, что стихи очень понравились лично Сталину. Как оказалось, стихотворение вышло в день рождения дочери вождя, Светланы Аллилуевой, и, видимо, поэтому произвело на него столь большое впечатление.
Похвала Сталина в то время значила многое. Михалков продолжал писать стихи для детей. По слухам, во время той, исторической, беседы в ЦК ему предложили обратить особое внимание на детскую поэзию. В 1936 году в библиотечке «Огонька» вышел сборник детских стихов Михалкова. В него включили 20 стихотворений, каждое из которых вошло в золотой фонд детской литературы: «Мы с приятелем», «Фома», «Веселый турист», «А что у вас?» Тогда же была опубликована поэма «Дядя Степа» с иллюстрациями А. Каневского. 23-летний поэт мгновенно обрел статус классика детской литературы. В 1937 году он стал членом Союза писателей, а в 1939 году был награжден орденом Ленина.
В годы войны Сергей Михалков служил корреспондентом газет «Во славу Родины» Южного фронта и «Сталинский сокол» ВВС РККА. Помимо газетных заметок он писал тексты листовок, которые с самолетов сбрасывали над оккупированными территориями. В 1941 году Сергей Михалков написал сценарий к кинофильму «Боевые подруги», за который год спустя получил Сталинскую премию. А в 1943 году в его биографии случилось еще одно определяющее событие: поэт стал автором Гимна СССР.
В конкурсе на написание гимна Сергей Михалков участвовал вместе со своим другом — Габриэлем Эль-Регистаном. Отправив свой вариант текста в правительственную комиссию, друзья вновь вернулись на фронт, но вскоре их вызвали в Москву по приказу Ворошилова, возглавлявшего комиссию по созданию гимна. Как оказалось, Сталину понравился текст Михалкова и Эль-Регистана, однако в нем, по его мнению, не хватало куплета, посвященного Красной армии. Были у вождя и некоторые другие пожелания. По воспоминаниям Михалкова, они с соавтором вносили последние правки в текст непосредственно в Кремле по сталинским правкам. Окончательный вариант гимна с музыкой Александрова был принят 14 декабря 1943 года. Спустя без малого 60 лет поэт переработал текст гимна уже для новой, постсоветской России.
Во время обсуждения подавляющее большинство россиян высказались за сохранение гимна с музыкой Александрова и словами Михалкова, но звучали и возражения, особенно со стороны либеральной общественности. Итог дискуссии подвел тогда президент. «Если мы согласимся с тем, что нельзя никак использовать символы предыдущих эпох, в том числе эпохи советской, то мы тогда должны признать, что целое поколение наших сограждан, мы тогда должны согласиться с тем, что наши матери и отцы прожили бесполезную, бессмысленную жизнь, что они прожили эту жизнь напрасно. Я не могу с этим согласиться ни головой, ни сердцем», — сказал в своем заявлении 4 декабря 2000 года Владимир Путин.
Творческое долголетие
После войны Сергей Михалков осваивал все новые литературные жанры. По совету Алексея Толстого он начал писать басни — к 1970-м в его творческом багаже их числилось уже более 200. Он написал сценарии к 29 мультфильмам — от «Охотничьего ружья» 1948 года с популярной песенкой охотника на стихи автора до оригинального «Праздника непослушания», где режиссер Юлиан Калишер объединил кукольную мультипликацию с элементами игрового кино. По его сценариям и пьесам было снято 16 кинолент, включая популярнейший фильм «Три плюс два» на основе пьесы Михалкова «Дикари» и «Большое космическое путешествие», в основу которого легла пьеса «Первая тройка, или Год 2001-й». При этом Сергей Михалков по-прежнему оставался популярнейшим детским поэтом: за свои стихи для детей в 1970 году он получил Ленинскую премию. Известен Сергей Михалков и как переводчик, познакомивший советских читателей с детскими стихами болгарина Асена Босева и поляка Юлиана Тувима. Стихи Сергея Михалкова переведены на все основные языки мира, и сегодня они издаются в России тиражом около 1 млн экземпляров в год. Общий тираж его книг в мире приближается к 300 млн.
Критики не раз отмечали удивительную легкость языка и стиля стихотворений Сергея Михалкова. Чтобы столь просто и непринужденно говорить с детьми на их языке, требовалось особое восприятие жизни, умение увидеть мир детскими глазами. О том, что эту способность Сергей Михалков сохранил до глубокой старости, не раз говорили и его близкие.
Сергей Михалков умер 27 августа в 2009 года на 97-м году жизни. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.