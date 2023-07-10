Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими в Москве

Режиссер Никита Михалков провел творческую встречу с военными, поступившими на службу по контракту для участия в спецоперации.

Артист передал бойцам тираж сборника фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым, куда вошли произведения, написанные во время войны. Книгу издали в карманном формате и выполнили в мягком переплете, чтобы ее было удобно носить с собой.

«Я не думаю, что эти ребята, которые эти книжки получат, смогут относиться к ним равнодушно. С ними вместе или никак. Поэтому я очень благодарен Министерству обороны, что эта инициатива Юлии Валерьевны (вдовы Сергея Михалкова) и нашей семьи была поддержана, и первые 700 книжек уже пойдут на передовую. Если это будет важно, интересно, мы продолжим эту традицию», — сказал режиссер.

Ранее, 5 июля, российские артисты и телеведущие присоединились к акции Минобороны «Лучшим воинам мира» и выступили перед участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. Для бойцов прозвучали эстрадные песни и стихотворения.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.