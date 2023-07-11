Списки обозначены: в России создают единый реестр должников госказны

Минфин работает над созданием единого реестра должников федерального бюджета , рассказали «Известиям» в ведомстве. Он призван помочь госорганам оценивать надежность контрагентов на этапе заключения договоров . В Счетной палате заявили «Известиям», что в марте–апреле протестировали ресурс . Работу над ним планируется закончить в 2027 году. Функционал позволит повысить прозрачность процесса госзакупок и понять, что и в какие сроки можно вернуть в казну .

Поставить на учет

Дебиторская задолженность перед бюджетом возникает у ведомств при заказе работ или товаров и погашается при исполнении обязательства или при взыскании денег, если обязательство сорвано.

В конце 2021 года Счетная палата (СП) предложила создать единый реестр должников госказны, в который войдут и заказчики работ, и их исполнители . Он должен повысить качество учета, поскольку позволит главным администраторам доходов бюджета (ГАДБ — в их число входят, в частности, все ведомства, федеральные службы и агентства, ЦБ) оценивать надежность контрагентов на этапе заключения соглашений и договоров , подчеркивали тогда в СП. Исполнители госконтрактов при этом получат мотивацию выплачивать долги в срок .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Работа по созданию единого реестра должников федерального бюджета уже ведется , заявили «Известиям» в Минфине. Там уточнили: в пилотном режиме реестр формируется в рамках централизованного учета.

При этом министерство с 2021 года предпринимает действия, направленные на системное повышение качества работы с дебиторской задолженностью, добавили там.

В январе 2023-го руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко утвердил дорожную карту по созданию единого информационного пространства о состоянии дебиторки по неналоговым доходам , сообщили «Известиям» в Счетной палате. Это необходимо для дальнейшего формирования электронного реестра должников казны. Срок исполнения мероприятий — 2027 год , подчеркнули в СП.

Для реализации проекта Минфин собрал рабочую группу из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов бюджета — они создают макет реестра, добавили в СП. В марте–апреле Счетная палата протестировала его функциональность, с учетом замечаний и предложений Минфин и казначейство дорабатывают ресурс.

— Разработка ресурса по контролю за работой с дебиторской задолженностью позволит главным администраторам доходов уделять более пристальное внимание вопросу, затрачивая меньшие трудовые и временные ресурсы , — отметили в СП.

«Известия» направили запрос в Федеральное казначейство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2022 году дебиторская задолженность федеральных органов по расходам увеличилась на 53,3%, или на 3,3 трлн рублей, достигнув 9,4 трлн — это рекорд по крайней мере с 2013-го . Такие данные приводятся в заключении СП об исполнении закона о бюджете 2022-го. Как отмечают аудиторы, рост этого показателя с 2019 года происходит с ежегодным ускорением (в 2019-м — 6,4%, в 2020-м — 18,2%, в 2021-м — 28,5%).

Рост задолженности наблюдается по госконтрактам, условиями которых предусмотрены авансовые платежи от 50 до 90% их суммы, а также по безвозмездным предоплатам юрлицам, говорится в документе СП. В марте 2022-го кабмин на фоне санкций разрешил участникам госзакупок получать аванс до 90% цены контракта вместо обычных 30%. В этом же году правительство распорядилось о 50% цены против 30%.

Как отмечает СП, на 1 января 2023-го по объему дебиторки по выданным авансам лидируют Минпромторг (228,5 млрд), Минтранс (204,3 млрд), Минстрой (183,7 млрд), Минздрав (147,3 млрд), Росавтодор (137,3 млрд) .

Повысить прозрачность

Создание единого реестра — логичное решение, оно необходимо для упорядочения процесса управления дебиторской задолженностью и ее взыскания , если она просрочена, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, у правительства не будет проблем при его создании, так как значительная часть долга приходится на ведомства и госкорпорации.

— Несмотря на то что задолженность удастся снизить не сразу, единый реестр позволит понять, что действительно можно вернуть в бюджет и в какие сроки, а что придется списать . Рост объемов дебиторки изменяет баланс исполнения казны, — отметила старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Тищенко.

Увеличение долга перед бюджетом оказывает негативное влияние на российскую экономику , особенно в условиях дефицита казны, поэтому реестр необходим, подчеркнула доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Однако следует обозначить, с какой суммы и срока неуплаты должники будут включены в соответствующие списки — нужны четкие критерии также по выходу из реестра , уверена эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Большие объемы просроченных долгов находятся на подрядчиках министерств, выполняющих госзаказ, например, по строительству. Именно для того, чтобы процесс госзакупок был более прозрачным, нужен реестр, — объяснила Наталья Мильчакова.

Однако такой вопрос может решаться и другими способами , продолжила она. После 2025-го в обращение должен быть запущен государственный цифровой рубль . Вероятно, через два-три года после этого госзакупки нужно будет переводить на оплату только в электронной валюте , полагает она. При этом технология блокчейна позволит точно отследить путь цифрового рубля — кто заплатил, куда пошли деньги, когда вернулись в бюджет . Таким образом, по словам эксперта, цифровизация и современные финансовые технологии помогут сделать этот процесс более прозрачным.

По закону о бюджете доходы казны в 2023 году запланированы в размере 26,1 трлн, расходы — 29,6 трлн, соответственно, дефицит составит 2,9 трлн. По предварительным данным Минфина, недостача в июне составила 2,6 трлн.