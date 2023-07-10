Врач рассказал об опасности синдрома Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре эффективно поддается лечению, без него может наступить паралич или смерть. Об этом «Известиям» рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Он отметил, что синдром Гийена-Барре — это не столько самостоятельное заболевание, сколько осложнение. Чаще всего его диагностируют при тяжелых вирусных инфекциях.

«По сути, это атака собственной иммунной системы на проводящие пути нервных волокон. Когда идет воспалительный ответ, происходит нарушение проводимости, особенно на периферических нервных окончаниях. Это серьезное осложнение, которое может привести к параличу или смерти», — рассказал Продеус.

По его словам, при раннем выявлении симптомов и своевременном лечении синдром эффективно поддается терапии. Самое эффективное лечение — это внутривенное введение высокодозного иммуноглобулина.

«Насколько я знаю, кризис в Перу связан с тем, что им нечем было лечить этот синдром, так как в стране не было иммуноглобулина», — подытожил Продеус.

Ранее в этот день власти Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения на срок 90 дней из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре.

Как отметил глава минздрава страны Сесар Васкес Санчес, это позволит властям провести срочную закупку 5 тыс. ампул иммуноглобулина. Ранее лекарство не закупалось государством, поскольку считается дорогим и не входит в перечень жизненно важных препаратов.