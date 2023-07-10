В Перу ввели режим ЧС из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре

Власти Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения в связи с необычным ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщила газета El Peruano.

Отмечается, что режим ЧС продлится 90 дней. По словам министра здравоохранения страны Сесара Васкес Санчеса, это позволит властям провести срочную закупку 5 тыс. ампул иммуноглобулина, необходимого для лечения таких случаев.

«После объявления режима ЧС Минздрав и национальный центр снабжения стратегическими медицинскими ресурсами смогут закупить иммуноглобулины, которые являются дорогостоящими и ранее не могли быть приобретены, поскольку не входят в перечень жизненно важных препаратов», — приводит его слова газета.

По данным минздрава Перу, этого количества иммуноглобулина должно хватить на обеспечение пациентов необходимым бесплатным лечением на срок до двух лет.

Согласно информации ведомства, по состоянию на май текущего года в Перу было выявлено порядка 190 случаев синдрома Гийена-Барре, из которых четыре привели к летальному исходу. 147 пациентов выздоровели, 31 продолжает лечение в стационаре.

Как сообщает издание, инфекционисты пока не смогли установить причины распространения синдрома, который приводит к прогрессирующей потере чувствительности и работоспособности верхних и нижних конечностей. Предположительно, вспышка связана с инфекцией желудочно-кишечного тракта, поскольку у некоторых пациентов потере чувствительности конечностей предшествовали соответствующие симптомы, проявлявшиеся в течение нескольких недель.

Ранее, 6 июня 2021 года, ученые из Бирмингемского университета обнаружили, что коронавирус способен спровоцировать синдром Гийена–Барре.

Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, при котором разрушается оболочка нервных волокон и может нарушиться двигательная функция и ухудшиться чувствительность. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.