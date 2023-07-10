Торговая марка «Активиа» сменит название в России

Французская компания Danone разместит свой бренд «Активиа» на российском рынке под новым названием «АктиБио», об этом компания сообщила 10 июля на своей странице во «ВКонтакте».

В компании уточнили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки. Продукция будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности.

«Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России», — отметили в Danone.

В апреле сообщалось, что в Росси исчезнут некоторые бренды Danone. Речь идет о таких названиях, как Activia, Alpro, Actimel и непосредственно Danone.

В октябре 2022 года французская компания сообщила, что намерена передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. В контур сделки не войдет бизнес, который занимается детским питанием на заводе «Истра-Нутриция» — это бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш».

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.