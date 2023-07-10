На УАЗе планируют создать производство полного цикла Sollers Argo

Российский производитель «Соллерс» заключил во время выставки «Иннопром» с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских соглашение о создании производства полного цикла легковых коммерческих автомобилей Sollers Argo и новых моделей под брендом Sollers. Об этом 10 июля, в понедельник, сообщает пресс-служба «Соллерс».

«В рамках подписанного соглашения компания «Соллерс» принимает на себя обязательства по созданию производства полного цикла легкового коммерческого автомобиля Sollers Argo, а также новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers на территории региона в период 2023–2025 годы», ― сообщает автозавод.

Известно, что проект планируют осуществить на базе автозавода УАЗ, который принадлежит компании «Соллерс». В проект по производству легких коммерческих авто Sollers планируют инвестировать 3 млрд рублей. По словам представителей компании, новый цехи создаст порядка 50 новых рабочих мест.

Локализация производства автомобилей и комплектующих для них по проектам китайских компаний очень перспективна для российского рынка, заявил 10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения международной выставки «Иннопром».

Во время осмотра выставки Мишустин обратил внимание на стенд китайского автопроизводителя Dongfeng Motor, где были представлены не только ориентированные на российский рынок модели авто, но и планы компании по локализации продукции в РФ.