Мишустин назвал перспективной локализацию китайских автомобилей в России

Локализация производства автомобилей и комплектующих для них по проектам китайских компаний очень перспективна для российского рынка, заявил 10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения международной выставки «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Во время осмотра выставки Мишустин обратил внимание на стенд китайского автопроизводителя Dongfeng Motor, где были представлены не только ориентированные на российский рынок модели авто, но и планы компании по локализации продукции в РФ.

По словам премьер-министра, «очень важно, что коллеги начали заниматься именно локализацией», а также отметил, что глава Минпромторга Денис Мантуров выбрал правильный курс развития индустрии.

«Очень важно, чтобы мы могли именно совместно, в том числе и учитывая возможности, которые есть в России, делать более качественные варианты, подготовленные к российскому рынку. Хорошо, что вы именно таким способом, разрешая локализацию, разрешая производство ряда частей в России, совместно такую работу делаете», ― заявил премьер-министр России.

Ранее, 10 июля, стало известно, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры», в которую входят 1,3 тыс. дилерских центров, попросила Мишустина отложить повышение ставки утилизационного сбора на автомобили до момента достижения авторынком объема продаж в 1,6–1,7 млн автомобилей в год.