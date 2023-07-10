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Выборы в России в 2023 году — кого выбирают, какого числа единый день голосования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Осенью 2023 года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы. Во многих субъектах идет подготовка к избирательному процессу, который пройдет в разных уголках страны в специально установленный единый день голосования. О том, как будет проходить плебисцит и кого россиянам предстоит выбрать, читайте в материале «Известий».

Единый день голосования – 2023 — какого числа

В 2023 году единый день голосования (ЕДГ) назначен на 10 сентября, второе воскресенье месяца. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

Выборы в России в 2023 году — кого выбирают

В сентябре жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей предстоит выбрать состав парламентов. Это будет первая избирательная кампания в регионах после их вхождения в состав России.

Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях пройдут выборы губернаторов. Главу региона будут выбирать и жители Московской, Смоленской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Самарской, Ивановской, Воронежской, Орловской, Омской и Нижегородской областей, Красноярского, Алтайского и Приморского края, Чукотского автономного округа, а также республик Хакасия и Саха. На сентябрь также запланированы выборы мэра Москвы.

Кроме того, в Крыму, Липецкой области, Красноярском крае и Карачаево-Черкесии состоятся довыборы в Госдуму по одномандатным округам.

Сколько дней будут длиться выборы в сентябре 2023-го

В 2023 году Центризбирком разрешил регионам самостоятельно определять длительность голосования — в течение одного, двух или трех дней. Большинство регионов выбрали трехдневный формат. Так, всего один день на выборы губернатора отвели только Тюменская и Омская область, а в остальных 19 регионах выборы продлятся три дня.

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Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первые участки открываются на Камчатке и на Сахалине, а последними закрываются в Калининградской области.

Жителям некоторых регионов предоставят возможность проголосовать онлайн. По данным Центризбиркома, электронный формат на выборах будет доступен в 25 регионах, для 18 из них эта практика будет применяться впервые.

Выборы мэра Москвы – 2023 — сроки, кандидаты

В столице голосование также будет трехдневным — с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно будет на одном из избирательных участков или в формате онлайн — Москва организует электронное голосование на собственной платформе.

Одним из кандидатов является действующий градоначальник Сергей Собянин. Он занимает этот пост с октября 2010 года и уже дважды был переизбран.

Также на пост мэра Москвы баллотируются вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, глава комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов (кандидат от КПРФ) и первый замглавы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

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Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также присоединился к предвыборной гонке – 2023. В случае переизбрания глава региона займет этот пост в третий раз.

Региональный избирком зарегистрировал еще троих кандидатов: депутата Мособлдумы от ЛДПР Кирилла Жигарева, парламентария от КПРФ Александра Наумова и их коллегу, представителя партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолия Никитина.

Ранее «Известия» рассказали, как будут проходить выборы президента РФ в 2024 году и кто будет баллотироваться на пост главы государства.

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