Эксперт объяснил снижение цен на консоли Xbox и PlayStation

Снижение цен на консоли Xbox и PlayStation произошло по нескольким причинам, в том числе из-за накопления большого количества непроданных приставок в РФ. Об этом 10 июля сообщил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

«Обе модели хотя и считаются «новым поколением», на рынке уже почти три года. За это время и Sony, и Microsoft смогли наладить производства гаджетов в нужном объеме. Если посмотреть на европейские цены, то они тоже снижаются — раньше PS5 не продавали менее чем за €700, теперь консоль можно свободно найти за €500. А в ОАЭ девайс от Sony отдают за 1700 дирхам — это около 42 тыс. рублей», — рассказал Черноусов.

Кроме того, как отметил эксперт, в России есть определенное затоваривание приставками. По его словам, ритейлеры закупили слишком много устройств и теперь пытаются демпинговать, поскольку по той цене, что была раньше, никто не хочет их покупать.

«Новичков же останавливают сложность с созданием аккаунтов — это те, кто давно пользуется консолями и разобрались, как именно приобретать игры, а для человека, который видит этот девайс впервые, предстоит много с чем разобраться», — добавил Черноусов.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на ритейлеров сообщили, что стоимость приставок Xbox и PlayStation в России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году.