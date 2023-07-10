Стоимость Xbox и PlayStation в РФ достигла минимума

Стоимость приставок Xbox и PlayStation в России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году, рассказали «Известиям» ритейлеры.

На момент старта продаж консоль Xbox Series X стоила 45,5 тыс. рублей, однако впоследствии компания Microsoft подняла цены до 50 тыс. — это произошло в 2021 году. Сейчас у официальных ритейлеров ее можно найти за 40 тыс., в январе 2022-го ее цена была в диапазоне от 55 до 60 тыс. рублей.

Консоль от Sony на старте продаж стоила 47 тыс. рублей. В 2021 году, как и Microsoft, японский производитель поднял ее стоимость до 50 тыс. Сегодня магазины предлагают ее приобрести в диапазоне от 48 тыс. до 56 тыс. рублей. Полгода назад ее цена составляла около 70 тыс.

При этом стоить отметить, что на момент старта продаж обе приставки находились в дефиците из-за кризиса полупроводников и их практически невозможно было приобрести по рекомендуемым ценам.

«Ранее высокая стоимость была обусловлена дефицитом консолей, и, по мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса, цена постепенно понижалась», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ситилинка».

В первую очередь, снижение стоимости связано с низким спросом, рассказал «Известиям» представитель «Марвел-Дистрибуции» (компания занимается ввозом техники в Россию. — Ред.).

По данным Ozon, сейчас в среднем Xbox стоят на 22% дешевле чем год назад, а PlayStation — на 20%. Такая тенденция связана с достаточной насыщенностью рынка: сегодня приставки поступают в свободном доступе, растет конкуренция, что положительно сказывается на цене. Однако нужно учитывать и другие факторы — сезонность, доступность товара у дистрибьюторов и производителей и особенно курс рубля — изменение которых может привести к небольшому повышению цен до осени, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что спрос на приставки демонстрирует обратный тренд. По итогам первого полугодия штучные продажи актуальных приставок увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сказали представители ритейлера. За аналогичный период спрос на Ozon вырос в 2,8 раза, отметили в пресс-службе маркетплейса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В чем консоль: цены на Xbox и PlayStation упали до минимума