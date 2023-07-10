Российские автодилеры попросили отложить повышение утильсбора на ввозимые машины

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры», в которую входят 1300 дилерских центров, попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина отложить повышение ставки утилизационного сбора на автомобили до момента достижения авторынком объема продаж в 1,6–1,7 млн автомобилей в год. Обращение с такой просьбой президент ассоциации Алексей Подщеколдин направил 7 июля (копия письма есть у «Известий»).

«Ассоциация, безусловно, поддерживает меры правительства РФ, направленные на защиту рынка России от ввоза автомобилей с пробегом в значительных объемах. Между тем ассоциация считает данную меру преждевременной», — написал Подщеколдин.

Он отметил, что сегодня рынок как легковых, так и грузовых автомобилей восстановился лишь наполовину. А принятое постановление правительства об индексации ставок сбора повлечет ряд негативных последствий. Прежде всего это резко сократит объем ввоза новых автомобилей из Китая, что «прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области». Кроме того, объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год, выразил мнение он.

«В результате авторынок останется незаполненным, по-прежнему будет ощущаться дефицит, а транспортные средства вынужденно увеличатся в цене в диапазоне на 120–600 тыс. рублей», — говорится в обращении.

Ассоциация попросила отложить повышение ставок до момента достижения рынком уровней 2021 года, когда продавалось 1,6–1,7 млн автомобилей ежегодно.

В Министерстве промышленности и торговли РФ 7 июля сообщили, что с 1 августа 2023 года ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на ввозимые легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2–4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы — в 8,7 раза.

В ведомстве подчеркнули, что это не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей, представители отрасли продолжат придерживаться принципов ведения ответственной ценовой политики.

В тот же день в АвтоВАЗе заявили, что принятое решение по индексации позволит сохранить более 1 млн рабочих мест в российском автопроме и компонентной отрасли, а также, что такой шаг приведет к трансферу технологий и развитию компетенций в индустрии. Там объяснили, что эта мера важна для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов.