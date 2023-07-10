Государственный департамент США диктует крупнейшим американским медиахолдингам, как освещать события вокруг России «в духе подрывных акций». Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.

«По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России», — сказано в сообщении.

Через медиахолдинги Госдеп США стремится внушить россиянам идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. Для достижения этой цели холдинги должны распространять идеи о слабости РФ, ее неспособности защитить свои территории и неизбежности поражения в противостоянии с Западом, заявили в СВР.

Особое внимание западные СМИ должны уделять молодежи и подросткам, чтобы радикализировать их и убедить в том, что «светлое будущее» наступит только после свержения «режима», указали в СВР.

«Вызывает сожаление, что Госдепартамент [США], в прошлом трезвомыслящее и рациональное ведомство, под руководством [госсекретаря США] Энтони Блинкена, [заместителя госсекретаря по политическим вопросам] Виктории Нуланд и иже с ними превратился в смердящий полигон информационного мусора», — подчеркнули в СВР.

Ранее, 8 июня, генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань выступила с предложением объединиться российским и китайским журналистам и выступить против гегемонии западных СМИ. Необходимо совместными усилиями переломить господствующую роль западной прессы, заявила она.

21 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США демонстрируют противоположную свободе слова позицию, запрещая российские СМИ в мире, и вместе с тем повышают их популярность.

До этого, 15 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что линия Запада на «отмену» российских СМИ грубо нарушает обязательства западных стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он подчеркнул, что Россия усматривает в таких действиях «нетерпимость к плюрализму мнений».