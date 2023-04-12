В МИД РФ связали запрет СМИ России в мире с повышением их популярности

США запрещают российские СМИ в мире, но тем самым повышают их популярность. Об этом в среду, 12 апреля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, США демонстрируют противоположную свободе слова позицию.

«Не удивляет, что страна, которая всегда себя позиционирует в качестве оплота прав человека и главного борца за свободу слова, свободное выражение мнений, в данном конкретном случае демонстрирует не просто противоположный, а фундаментально отрицающий эту свободу выражения и права человека подход», — сказал замглавы МИД России.

15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия Запада на «отмену» российских СМИ грубо нарушает обязательства западных стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он подчеркнул, что Россия усматривает в таких действиях «нетерпимость к плюрализму мнений».

7 февраля глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сказал, что запрет ряда российских СМИ в Европе — это «защита свободы слова» и по этому пути «необходимо идти вперед». Кроме того, он отметил, что ЕС оказывает активную поддержку российским СМИ-иноагентам.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что борьба с рядом российских СМИ в Европе напоминает запрет книг в Третьем рейхе. По ее словам, нацисты впервые стали оправдывать запреты литературы защитой интересов государства после поджога Рейхстага 27 февраля 1933 года, приняв соответствующий декрет.

В декабре 2022 года Захарова объяснила запрет на российские СМИ в ЕС страхом альтернативного мнения. Таким образом она отреагировала на запрет вещания ряда российских телеканалов как на территории Франции, так и на всей территории Евросоюза. Захарова также выразила мнение, что главным инициатором таких запретов выступает Париж, так как Франция имеет серьезное влияние на ЕС.

В декабре прошлого года Евросовет принял решение о приостановке лицензий на вещание российских телеканалов. В частности, мера затронула НТВ, «Россию 1» и Первый канал. В санкционном списке ЕС также есть несколько российских каналов, включая RT и «Россию 24».

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.